Bursa'da yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan üç çocuktan biri öldü

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir evde dün çıkan yangında dumandan etkilenen üç çocuktan biri, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'da yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan üç çocuktan biri öldü

Eşrefzade Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki evde dün çıkan yangında dumandan etkilenen ve İznik Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaşındaki Şirin Tüktaş, yapılan tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yandan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 4 yaşındaki Yağmur Tüktaş'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yangın, dün Eşrefzade Mahallesi Topkapı Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkmıştı. Komşuların dumanları fark etmesi üzerine durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirilmişti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, anne ve babası evde olmayan Yağmur (4), Şirin (5) ve Yusuf Berat Tüktaş'ı (8) dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etmişti. Çocuklar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Durumu ağır olan Şirin Tüktaş Bursa Şehir Hastanesi'ne, Yağmur Tüktaş ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirilmişti. Yusuf Berat Tüktaş'ın ise durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştı.

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