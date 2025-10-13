DKMP'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kızılgeyikler doğal yaşam alanlarına kavuştu. Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi Geyik Üretim Sahası’nda yetiştirilen 3 dişi kızılgeyik, ait oldukları doğal ortama salındı. Yaban hayatına kazandırılan her birey, doğanın sessiz dengesine yeniden can veriyor" ifadeleri yer aldı.
Bursa'da yetiştirilen 3 kızılgeyik doğaya salındı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Bursa Uludağ Üniversitesi Geyik Üretim Sahası'nda yetiştirilen 3 dişi kızılgeyiği doğaya bıraktıklarını söyledi.
Kaynak: DHA
