DKMP'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kızılgeyikler doğal yaşam alanlarına kavuştu. Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi Geyik Üretim Sahası’nda yetiştirilen 3 dişi kızılgeyik, ait oldukları doğal ortama salındı. Yaban hayatına kazandırılan her birey, doğanın sessiz dengesine yeniden can veriyor" ifadeleri yer aldı.