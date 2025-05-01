Bursa’da yürek yakan kaza: Son nefesini tarlada verdi

Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 29 yaşındaki kişi tarlada köstebek tabanca patladı. Patlama sonucu çıkan saçmalar Hasan G, yaralandı. Hastaneye kaldırılan G, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köstebek tabancasını kurmak istediği sırada patlayan saçmaların isabet ettiği şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Tuzla Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Hasan G. (29) ile babası İlyas G. (55) ot biçmek için bahçelerine gitti. Hasan G., eline aldığı köstebek tabancasını kurmak istediği sırada patladı. Köstebek tabancasından çıkan çok sayıda saçma karnına isabet eden Hasan G.'nin yardımına babası koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa’da yürek yakan kaza: Son nefesini tarlada verdi

Bursa’da yürek yakan kaza: Son nefesini tarlada verdi

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