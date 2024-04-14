Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Bursa Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağı üzerinde gerçekleşen kazada, Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan 30 yaşındaki Efecan Y. kontrolündeki otomobile arkasından gelen 27 yaşındaki Oğuzhan B. kontrolündeki otomobil çarptı.

Oğuzhan B.'nin otomobiline ise arkasından gelen Altan G. Kontrolündeki otomobil çarptı. Gerçekleşen kazada sürücüler yaralanmadı fakat otomobildeki yolculardan 45 yaşındaki Nejla G., 21 yaşındaki Cihan G., 72 yaşındaki Saniye Ç. ve 24 yaşındaki Nurhan B. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının sonrasında yol yeniden trafiğe açılırken, polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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