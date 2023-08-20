Bursa'da zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı

Bursa’da 4 aracın karıştığı kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK: İHA
Bursa'da zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Şehir Hastanesi mevkiinde anayolda sol şeritten ilerleyen otomobil sürücüsü önünde duran trafiği geç fark etti.

2.jpg

Bir anda frene asılan sürücü kayarak öndeki araca çarptı. Aynı istikamette ilerleyen bir başka sürücü ise takip mesafesini korumadığı için o da önündeki araca çarparak savruldu.

3.jpg

Yanında seyir diğer bir araç sürücüsü ise son anda manevra yaparak facianın eşiğinden döndü.

O anlar araç içi kamerasına yansırken, meydana gelen zincirleme kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

4.jpg

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Sınırdan ‘kuş uçmuyor’ iddiasına sınır köylüleri cevap verdi: Hudut kevgir gibi Güncel
Sınırdan ‘kuş uçmuyor’ iddiasına sınır köylüleri cevap verdi: Hudut kevgir gibi
İznik Gölü Turkuaz'a büründü. Görüntüyü göre korkudan yanaşamadı Güncel
İznik Gölü Turkuaz'a büründü. Görüntüyü göre korkudan yanaşamadı
Pilot çıldırdı.Otopark bariyerine baltayla saldırdı Dünya
Pilot çıldırdı.Otopark bariyerine baltayla saldırdı
Tren seferlerinde değişiklik Güncel
Tren seferlerinde değişiklik
Tuğba Ekinci Demet Akalın'ı bekaret haberiyle vurdu Magazin
Tuğba Ekinci Demet Akalın'ı bekaret haberiyle vurdu
Çocuğu ateşlenen baba bir araba dolusu yakınını doktoru dövmeleri için çağırdı. Kemer ve sopayla saldırdılar Güncel
Çocuğu ateşlenen baba bir araba dolusu yakınını doktoru dövmeleri için çağırdı. Kemer ve sopayla saldırdılar