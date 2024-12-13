Bursa’daki adliye saldırısında, silahın duruşma salonuna nasıl sokulduğu ortaya çıktı

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa Adalet Sarayı'ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

SANIKLARA ATEŞ AÇTI

Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı. Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 jandarma personeli ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

SİZE EMANET

Saldırıdan önce yanındaki yakınlarına oğlu Tolga'yı işaret ederek "size emanet" dediği duyulan zanlı Kemal E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

TEKERLEKLİ SANDALYE DETAYI

Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay nedeniyle adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.