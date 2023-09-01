Bursa'daki dünya devi mağazadan skandal karar. Namaz kılmak isteyenler şok oldu

Bursa’da 2 katlı mağazasıyla 15 yıldır hizmet veren İsveçli İKEA, günde binlerce kişinin kullandığı mağazanın mescidini kullanıma kapattı. Görevliler namaz kılmak için gelenleri yan taraftaki alışveriş merkezine yönlendiriyor.

Bursa'daki dünya devi mağazadan skandal karar. Namaz kılmak isteyenler şok oldu

İHA'nın haberine göre, Bursa’da Yeni Yalova Yolu üzerinde, 24 bin 500 metrekare alanda 500’den fazla çalışanıyla 2008 yılından beri hizmet veren İKEA, müşterilerinin ve çalışanlarının kullandığı mescidi kapattı. İsveç menşeeli firma müşterilerinden tepki çekti.

Daha önce merdiven altında, atıl bir köşede mescit bulunduran İKEA, şimdilerde ise onu bile bulundurmak istemiyor. Vatandaşların ‘namaz nerede kılabilirim’ sorusuna ise, görevliler tarafından başka bir alışveriş merkezine yönlendiriliyor.

Günde binlerce kişinin geldiği, hafta sonları adım atacak yerin bulunmadığı IKEA'nın bu kararına tepki gösteren müşteriler, "Siz Allah’ın dinine sahip çıkarsanız Allah da size sahip çıkar. Ancak IKEA bu konuda farklı davranıyor. Bodrum kattaki mescidi bile kaldırmışlar. Anlaşılır gibi değil. İlgili kurumların gereğini yapacağını inanıyorum" dediler.

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