Bursa'daki orman yangınlarını çıkaran FETÖ'cü hakkında karar!

Bursa'nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde 26 Temmuz tarihinde başlayan ve hala devam eden orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan Ufuk A. tutuklandı. 2019 yılında astsubay olarak görev yaparken FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen Ufuk A. yangını bir anlık sinirle çıkardığını iddia etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'nın iki noktasında devam eden yangınlarla ilgili dün gözaltına alınan Ufuk A.'nın tutuklandığını duyurdu.

Ufuk A.'nın 'Kasten Omran Yakma' suçundan tutuklandığını sosyal medya hesabından açıklayan Tunç, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince, “Kasten Orman Yakma” suçundan tutuklanmıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kasten Orman Yakma” suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Ufuk A.'nın hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Yangını bir anlık sinirle çıkardığını iddia eden Ufuk A. psikolojik sorunlarının olduğunu, psikiyatri ilaçları kullandığını öne süren zanlı Ufuk A, ailesiyle de arasının kötü olduğunu iddia etti.

Ufuk A, 03 HK 184 plakalı aracın kendisine ait olduğunu, bu pikabı 2 hafta önce aldığını belirterek, 27 Temmuz'da saat 21.30 sıralarında daha önceden çalıştığı Harmancık-Bursa kara yolunda bulunan akaryakıt istasyonundan 2 adet 5'er litrelik su aldığını ifade etti.

Pet şişedeki suları boşalttıktan sonra kesim motorunda kullanmak üzere 10 litre benzin aldığını ileri süren Ufuk A, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Benim amacım orada çalışan görevlilere yardım etmektir. Benzin aldıktan sonra Çakmak Mahallesi'ne yangın söndürme çalışmalarına yardım etmek için gittim. Burada yardıma ihtiyaç olmayacağını anladığımda Harmancık merkezden dönüş yoluna girdim. Kışmanlar köy yoluna girdiğimde bir anlık ruh haliyle yolun kenarında bulunan ormanlık alanı yakmak istedim.

Aynı zamanda köydeki ortamın karışmasını, köy sakinleri arasında kargaşa çıkmasını anlamsız bir karışıklık olmasını istedim. Aracımdan indim. Saat hatırladığım kadarıyla 22.30 sıralarıydı. Yol kenarından ormanlık alan içerisine 10 metre ilerledim. Bu ağaçlar hatırladığım kadarıyla çam ağaçlarıydı. Arabadan aldığım bir adet 5 litrelik bidondaki benzini ağaçların dibine döktüm, diğer bidon arabada kaldı, daha sonra çakmağı çaktım. Bu esnada bir anda ortalık alev aldı, ne olduğunu anlayamadım. Sağ cebimde bulunan telefon alevler arasına düştü. Korkarak olay yerinden kaçtım."

"BİR ANLIK RUH HALİYLE VE GAFLETLE BU OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİM."

İfadesinde sol el ve sol ayak bileğinde yanıklar oluştuğunu anlatan Ufuk A, şunları kaydetti:

"Bir anlık ruh haliyle ve gafletle bu olayı gerçekleştirdim. Olaydan sonra eve gittim. Ben tek başıma yaşarım. Benim terör örgütüyle bağlantım yoktur. Bu eylemi yaparken herhangi bir terör örgütünden talimat almadım. Bu eylemden ötürü çok pişmanım. Tamamen kendi başıma aldığım kararla bu eylemi gerçekleştirdim. Bursa'nın diğer yerlerinde meydana gelen yangınları birilerinin yapıp yapmadığını bilmiyorum. Birileri yapmış ise de ben bunları tanımıyorum. Kimseyle irtibatım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum."