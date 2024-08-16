Bursa'daki suç örgütü çökertildi. Onlarca kişi yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'daki suç örgütü çökertildi. Onlarca kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen Kuyu 18 operasyonlarında elebaşılığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yapılan operasyonlarda ise 12 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya Kuyu 18 operasyonlarının detaylarını açıkladı. Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen operasyon sonucunda Sadettin Pahsa’nın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya aynı zamanda operasyonlar sonucunda 12 şüpheli şahsın da yakalandığını ifade etti.

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Bursa ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şahısların suç işlemek amacı ile örgüt kurdukları, kendilerine haraç vermeyen kişileri darp ettikleri, iş yerlerini kurşunladıkları, mahkeme kurarak şahıslar arasında alacak verecek konularında dahil oldukları ve haksız menfaat elde ettikleri ve yağma yaparak insanların mallarını ele geçirdikleri tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucunda 12 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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