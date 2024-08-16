Bursa'daki suç örgütü çökertildi. Onlarca kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya Kuyu 18 operasyonlarının detaylarını açıkladı. Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen operasyon sonucunda Sadettin Pahsa’nın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya aynı zamanda operasyonlar sonucunda 12 şüpheli şahsın da yakalandığını ifade etti.

Bursa ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şahısların suç işlemek amacı ile örgüt kurdukları, kendilerine haraç vermeyen kişileri darp ettikleri, iş yerlerini kurşunladıkları, mahkeme kurarak şahıslar arasında alacak verecek konularında dahil oldukları ve haksız menfaat elde ettikleri ve yağma yaparak insanların mallarını ele geçirdikleri tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucunda 12 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.