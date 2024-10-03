Bursa'dan acı haber. 15 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki çocuğu öldürdü

Cumalıkızık Mahallesi Korusu yakınlarında 15 yaşındaki Y.Ç. ile 16 yaşındaki H.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ç, bıçakla H.B'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendiridi. Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.B, hastanede gösterilen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Y.Ç, kendi isteği ile polis merkezine giderek teslim oldu.