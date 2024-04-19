Bursa'dan TEKNOFEST'e rekor katılım

Bursa’nın festivalle olan bağı, her yıl daha da güçleniyor.

2018’de sadece 28 olan başvuru sayısı, 2024 itibarıyla 85 bini aşan takım sayısına ulaşarak rekor kırdı.

Bu rakamla Bursa, TEKNOFEST’e en yoğun ilgi gösteren şehirler arasında öne çıkıyor.

TEKNOFEST Bursa organizasyon ekibi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile iş birliği içinde, 2024 yılında köy okulları da dahil olmak üzere, ilçedeki tüm okullara ulaşarak 32 binden fazla eğitimci ve öğrenciye festival hakkında bilgilendirme ve tanıtım sunumları gerçekleştirdi ve okullara bilgilendirici afişler dağıttı.