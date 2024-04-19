Bursa'dan TEKNOFEST'e rekor katılım

Kaynak: İHA
Bursa'dan TEKNOFEST'e rekor katılım
TEKNOFEST 2024 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen ‘TEKNOFEST 2024 Bursa 2. Buluşması’, 84 bin kişinin üzerinde katılımcının başvurusunu çekti.

Bursa’nın festivalle olan bağı, her yıl daha da güçleniyor.

2018’de sadece 28 olan başvuru sayısı, 2024 itibarıyla 85 bini aşan takım sayısına ulaşarak rekor kırdı.

Bu rakamla Bursa, TEKNOFEST’e en yoğun ilgi gösteren şehirler arasında öne çıkıyor.

TEKNOFEST Bursa organizasyon ekibi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile iş birliği içinde, 2024 yılında köy okulları da dahil olmak üzere, ilçedeki tüm okullara ulaşarak 32 binden fazla eğitimci ve öğrenciye festival hakkında bilgilendirme ve tanıtım sunumları gerçekleştirdi ve okullara bilgilendirici afişler dağıttı.

İlgili Haberler
Elon Musk'tan TEKNOFEST paylaşımı. Yatırım mesajı verdi
Erdoğan'dan muhalefete TEKNOFEST çağrısı
Erdoğan Teknofest'te konuşuyor
Erdoğan Teknofest'te konuşuyor
Selçuk Bayraktar Elon Musk'ı TEKNOFEST'e davet etti
Son Haberler
Seyir halindeki otomobilin tekerleği fırladı! Yardımına arkasındaki sürücü koştu Yerel Haberler
Seyir halindeki otomobilin tekerleği fırladı! Yardımına arkasındaki sürücü koştu
CHP’nin basına kapalı toplantısından sızdı! Özgür Özel kimin istifası istedi Gündem
CHP’nin basına kapalı toplantısından sızdı! Özgür Özel kimin istifası istedi
Mehmet Şimşek'in "Suriyeli kardeşlerimiz bu toprakların esas bileşenidir" dediği ortaya çıktı Ekonomi
Mehmet Şimşek'in "Suriyeli kardeşlerimiz bu toprakların esas bileşenidir" dediği ortaya çıktı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Ekonomi
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları Ekonomi
1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları
İsrail’e bir darbe de uluslararası kurumdan geldi Ekonomi
İsrail’e bir darbe de uluslararası kurumdan geldi
İşte kabızlığı önleyen mucize ot. Uzmanlar uyardı Şifalı Bitkiler
İşte kabızlığı önleyen mucize ot. Uzmanlar uyardı