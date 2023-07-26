Bursalılar bu saatlere dikkat! Meteoroloji uyardı

Bursa’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerine çıkarak bugün 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Konuyla ilgili uyarı yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları güneş çarpması ve sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Bursa’da sabah saatlerinde 39 derece olan hava sıcaklığı, saat 12.00 ila 18.00 arasında 42 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Buna göre Bursa, mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerinde bir sıcaklık yaşayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisini daha da artıracağını belirtti. Mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde hava sıcaklıkları beklediklerini belirten Meteoroloji, "yüksek sıcaklığın meydana getirebileceği güneş çarpması ve vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır." dedi. Açıklamada ayrıca, “Yüksek sıcaklığın neden olabileceği sağlık sorunlarına karşı tedbirli olunmalıdır. Özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamalıdır.” ifadeleri kullanıldı.