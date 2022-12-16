Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

İHA

Kaza, İznik-Adapazarı karayolunda meydana geldi.

Otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonrası otomobil yan yatarken, sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.