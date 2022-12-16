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Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Yan yatan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 16:47
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Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil şarampole uçtu

Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
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İHA

Kaza, İznik-Adapazarı karayolunda meydana geldi.

Otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonrası otomobil yan yatarken, sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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