Bursaspor 17 milletvekiline mesaj gönderdi

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor 17 milletvekiline mesaj gönderdi

Bursaspor Yönetimi, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Bursa Milletvekillerini 'Yanındayım' kampanyasına katılmaya davet etti.

Yeşil beyazlı kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Yanındayım kampanyamıza destek veren Milletvekillerimiz, Sn. Mustafa Varank, Sn. Refik Özen, Sn. Selçuk Türkoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kalan 17 Milletvekilimizi de Yanındayım kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu çağrı, Bursaspor'un mali ve manevi desteğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde, milletvekillerinin kulübe olan desteklerini artırmayı amaçlıyor.

Kampanyaya katılan milletvekillerine teşekkür eden Bursaspor Yönetimi, diğer milletvekillerini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet etti.

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