Bursaspor eski başkanı vefat etti

Kaynak: AA
Bursaspor eski başkanı vefat etti

Bursaspor'un eski başkanlarından Kani Şen hayatını kaybetti.

Bursaspor'un Tokat Belediye Plevnespor ile 15 Eylül'de sahasında oynadığı maç öncesi, kalp krizi geçiren ve bir hastanede yoğun bakıma alınan Şen, kurtarılamadı.

Şen'in cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Hamzabey Camisi'nde kılınacak namazın ardından Alacahırka Mezarlığı'na defnedilecek.

BURSASPOR'DAN TAZİYE

Bursaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, "Eski başkanlarımızdan Kani Şen'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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