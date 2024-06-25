Bursaspor havalara uçurdu

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Bursaspor havalara uçurdu

Bursaspor tarafından açıklanan yeni sezon kombine fiyatları memnuniyet yarattı.

Bursaspor’da merakla beklenen kombine fiyatları ve çıkış tarihi belli oldu.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Değerli Bursaspor Ailesi, yeni sezon kombinelerimizle tribünlerdeki yerinizi alın, şampiyonluk yürüyüşümüzde yanımızda olun!” denildi.

26 Haziran’da satışa çıkacak olan kombinelerin, ilk 10 güne özel (26 Haziran-6 Temmuz) indirimli satılacağı belirtildi. Stadyum bilet gişelerinden ise satışların 3 Temmuz’da başlayacağı dile getirildi.

Kombine satışları Passo’nun internet sitesi üzerinden, taraftarın ek ücret ödemeden satışı gerçekleşecek. Kombine fiyat listesi şu şekilde:

Güney/Kuzey Kale Arkası: Bin 250 TL (İndirimli Bin 125 TL)
Doğu Alt/Üst: 2 bin 400 TL (İndirimli 2 bin 150 TL)
Batı Alt/Üst: 7 bin 750 TL (İndirimli 7 bin TL)

Açıklanan fiyatlar taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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