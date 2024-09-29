Bursaspor rekor gecesinde istediğini alamadı

TFF 3. Lig 1. Grup 4. Hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Muşspor ile karşı karşıya geldi.
43 bin 160 seyirciyle rekor kırılan maçta taraflar 0-0 berabere kaldı.
Bu sezonki ilk puan kaybını yaşayan Bursaspor 10 puanla 2. sırada yer aldı. 8 puanlı Muşspor ise 6. Sıraya yerleşti.
BURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu, Eren Tunalı (Muhammet Demir dk. 46), Mehmet Yiğit, Furkan Özyapı (Bora Yılmaz dk. 85), Yiğitali Bayrak (Sedat Cengiz dk. 72), Musa Çağıran (Barış Dalkıran dk. 59), Hamza Gür, Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe
MUŞSPOR: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, İlker Günaslan, Yusuf Yıldırım, Ebu Sıddık Çelik, Metin Yüksel (Kadir Torbacı dk. 72), Cem Çelik (Safa Ali Memnun dk. 80), Akın Akman, Halil Yılmaz (Ahmet Sun dk. 80), Taha Ahmet Balsu (Noyan Öz dk. 62)
KIRMIZI KART: Efe Karaoğlu (dk. 90)