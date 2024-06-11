Bursaspor Süper Lig'e gönderdi

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor Süper Lig'e gönderdi

Bodrumspor'da Süper Lig coşkusu yaşanırken yönetim de transfer çalışmalarına hız verdi.

Süper Lig'e yeni yükselen Bodrumspor, Bursaspor ve U19 Milli Takımı'nın genç yıldızı Yusuf Sertkaya ile beş yıllık anlaşma sağladı.

18 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Bursaspor ile TFF 2. Lig'de 27 kez sahaya çıktı ve U19 Milli Takım formasını 8 kez giydi.

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Bu arada Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Bodrum FK, altyapısını güçlendirme adımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2006 ile 2014 yılları arasında doğmuş genç yetenekleri keşfetmek amacıyla düzenlenecek olan altyapı seçmeleri 24 Haziran'da Göltürkbükü Stadyumu'nda başlayacak.

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