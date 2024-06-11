Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak

Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Takım, transfer piyasasında da oldukça aktif bir dönem geçirmek istiyor.

İLK TRANSFERİ GALATASARAY'DAN YAPACAK

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sergio Oliveira ile ilgileniyor.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Eyüpspor, bu transferle ligin yeni sezonunda iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.

2 GOL 2 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması altında 24 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Oliveira'nın, teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer alması beklenmiyor.

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, Eyüpspor'un teklifine sıcak bakıp bakmayacağı merak konusu. Galatasaray'ın da bu transfer için onay vermesi bekleniyor.