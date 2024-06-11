Lukaku transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Fatih Saboviç
Lukaku transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

İtalya Serie A ekibi Napoli, Roma forması giyen ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak istiyor.

İtalya'da ligi 10. sırada bitirerek kötü bir sezon geçiren Napoli, gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak istiyor.

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Bu doğrultuda, Napoli'nin yeni teknik direktör Antonio Conte, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu transfer etmek istiyor.

Napoli, Antonio Conte'nin isteği sonrası geçen sezonu Roma'da tamamlayan Lukaku'yu kadrosuna katmak için uğraşlarına devam ediyor.

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15 MİLYON EURO TEKLİF YAPILDI
Napoli, Lukaku'nun bonservisini elinde bulunduran Chelsea'ye bonuslar dahil 15 milyon euro'luk bir teklif sundu.

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FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ
Romelu Lukaku, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

Geçen sezon Roma formasıyla 47 maça çıkan Lukaku, 21 gol atarken 4 asist yaptı.

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