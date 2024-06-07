Bursaspor temizlenmeli diyerek açıkladı

Pulat ayrıca Hatayspor'un şehri ayakta tutan bir güç olduğunu vurguladı. Sıkıntılı günler geçiren Hatayspor'un başarılı çalıştırıcısı Pulat, Hataylı bir ailenin kendisine "Bize ikinci bir deprem yaşatmayın" dediğini ve bu sözlerin kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Bu başarının, konteynerlerde maç izleyen ve maça gelmek için yüz otobüsle seyahat eden Hataylı taraftarlara adandığını ifade etti.

BURSASPOR YORUMU

Bursa'ya olan bağlılığını dile getiren Pulat, ekibinin tamamının Bursalı olduğunu ve her yere Bursalı antrenörlerle gittiğini söyledi.

Bursa'da, TÜFAD ve Bursaspor'u kontrol etmeye çalışan bir grup olduğunu, ancak 30 yıldır başarılı olamadıklarını belirtti. Pulat, "Dünya değişiyor, artık bırakın. Bursaspor'un temizlenme sürecine girmesi ve her şeyi yönlendiren bu grubun etkisinden kurtulması gerekiyor" dedi.

Bursaspor'un geleceği hakkında umutlu olduğunu belirten Pulat, kulübün başkanı Enes'i uzun zamandır tanıdığını ve ona değer verdiğini söyledi. Pulat, "Maddi olarak bu zorlukların üstesinden gelebilecek bir aday olarak, Enes başkan güçlü bir yönetim ve vizyoner bir bakış açısıyla kulübü devraldı. Tüm Bursalılar gibi ben de umutluyum ve başkanımıza ve yönetim kurulumuza tam güveniyorum" şeklinde konuştu.