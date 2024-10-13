Bursaspor yine kapalı gişe. Taraftarlardan anlamlı pankart

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor yine kapalı gişe. Taraftarlardan anlamlı pankart

Bursaspor Nesine 3. Lig 1. Grupta evinde Kahramanmaraşspor’u konuk etti. Geride kalan 2 iç saha maçında 3.lig seyirci rekoru kıran Bursaspor’un Kahramanmaraş maçında da 40 bin civarında taraftar maçı izledi. Maç öncesinde seremoni sırasında ise Bursaspor taraftarları, üzerinde öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı pankartlar açtı.

Bursaspor ligin 6.hafta maçında kendi sahasında Kahramanmaraşspor’u ağırladı. Maçı Bursaspor evinde 3-0 kazandı. Son günlerde gündemde olan kadın cinayetleri nedeniyle Bursaspor taraftarları anlamlı bir organizasyona imza attı.

Kahramanmaraş maçı öncesinde tribünlerde onlarca pankart açıldı. Pankartların üzerinde ise kadın cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin isimleri yer aldı. Pankartlar tribünlerden büyük alkış aldı.

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BURSA YİNE KAPALI GİŞE

Bursaspor, 3. ligde mücadele etmesine rağmen seyirci kapasitesi ile göz kamaştırıyor. Geride kalan 2 iç saha maçında 3.lig seyirci rekoru kıran Bursaspor’un Kahramanmaraş maçında da 40 bin civarında taraftar maçı izliyor.

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İşte 3. Lig Birinci Grup bugünün maç sonuçları:

23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ 1-0 ERGENE VELİMEŞE SPOR

KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 1-1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

KEMERKENT BULVARSPOR 1-1 MUŞ SPOR KULÜBÜ

KUŞADASISPOR 0-2 KARŞIYAKA

BELEDİYE KÜTAHYASPOR 2-0 SİLİFKE BELEDİYE SPOR

BURSASPOR 3-0 HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR

BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. 0-0 DÜZCE CAM DÜZCESPOR

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