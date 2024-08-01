Bursaspor'un 2 rakibi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor'un 2 rakibi belli oldu

Pablo Martin Batalla yönetimindeki Bursaspor, 2 Ağustos Cuma günü Bursa'daki ilk etap çalışmalarını tamamlayacak. Batalla, oyuncularına 3 Ağustos Cumartesi günü izin verecek.

Bursaspor kafilesi, 4 Ağustos Pazar sabahı Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden ayrılarak Bolu'ya hareket edecek. İzin gününü Bursa dışında geçirecek futbolcular, kafileden ayrı olarak Bolu'ya ulaşacak.

Kamp süresince Bursaspor, ilk planlamaya göre üç hazırlık maçı yapacak. Teknik ekibin isteğine bağlı olarak rakip sayısının artabileceği belirtiliyor. İ

lk hazırlık maçı 10 veya 11 Ağustos'ta oynanacak ve rakip daha sonra açıklanacak. 15 Ağustos'ta 3. Lig 3. Grup'ta yer alan 52 Orduspor FK ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, 18 Ağustos'ta teknik direktör Fazlı Tan'ın çalıştırdığı 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor ile oynayarak Bolu kampını tamamlayacak.

Bursaspor, 19 Ağustos'ta Bolu'dan ayrılacak ve 8 Eylül'de başlayacak yeni sezona kadar hazırlıklarını Pablo Martin Batalla yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürecek.

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