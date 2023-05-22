Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı? 2023 MEB İOKBS başvuru tarihi nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı başvurularına dair tüm detaylar merak ediliyor. Peki, bursluluk sınavı başvuruları başladı mı? 2023 MEB İOKBS başvuru tarihi nedir?

Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı? 2023 MEB İOKBS başvuru tarihi nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi, bursluluk sınavına girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, bursluluk sınavı başvuruları başladı mı? 2023 MEB İOKBS başvuru tarihi nedir?

2023 bursluluk sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2023 yılında MEB tarafından düzenlenen İOKBS sınavı için başvuruda bulunacak adaylar, gözlerini yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevirdi.

Her yıl 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıflara verilen İOKBS bursları için sınav ve başvuru tarihleri merak ediliyor.

2023 BURSLULUK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 2023 yılı bursluluk sınavı için başvuru işlemleri henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.

Buna göre; 2023 yılı bursluluk sınavı başvurularının mayıs sonu ya da haziran ayının başı itibarıyla başlaması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan 2023 sınav takvimi, bursluluk sınavına girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takviminde İOKBS sınav tarihine yer verildi.

Ancak bursluluk sınavları her yıl benze r tarihlerde organize ediliyor. Geride bıraktığımız 2022 yılında sınavlar 4 Eylül tarihinde yapılmıştı.

Buna göre; 2023 bursluluk sınavlarının 3 Eylül’de yapılması bekleniyor.

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