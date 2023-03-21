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Burun delikleri neden aynı olmaz

Rinoplasti sonrası burun deliklerinin 2 açıdan incelendiğini belirten Prof. Dr. Erkan Soylu, “Burun deliklerimizin tamamen aynı veya eşit olması söz konusu değildir. Burun deliklerimiz için önemli olan içinden sağlıklı olarak nefesin geçmesi ve normal yaşama pozisyonunda dikkat çeken belirgin asimetri olmamasıdır.” dedi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 15:26
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Burun delikleri aynı olur mu

Burun delikleri neden aynı olmaz
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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Erkan Soylu, rinoplasti sonrası revizyona başvuran hastalarda sıkça şikayet edilen konulara açıklık getirdi. Soylu, burun delikleriyle ilgili şikayetin revizyon ameliyatı için başvuran hastaların sıklıkla yakındıkları bir sorun olduğunu belirterek şunları söyledi:


“Yaptığım rinoplasti ameliyatlarının neredeyse yarısı revizyon olan biri olarak diyebilirim ki başvuran hastaların yarıdan fazlası ‘burun deliklerinin aynı olmadığını’ ve burun deliklerinin eşitlenmesini istemektedir. Burun deliklerini iki açıdan inceleriz. Öncelikle en önemli fonksiyonu olan nefes almada bir sorun var mı, daha sonra da normal yaşama pozisyonunda hasta konuşurken, çalışırken, yürürken belirgin bir asimetri ve yüz görünümünü olumsuz etkileyecek bir durum var mı? Nefes almada sorunu olmayan ve bu bahsettiğim günlük olağan yaşama pozisyonlarında belirgin ve dikkat çeken bir asimetrisi olmayan hastanın burun delikleri normaldir deriz”

YÜZ ASİMETRİSİ GÜZELLİK KATAR

Burun deliklerinin simetri olmadığına dikkati çeken Prof. Soylu, şunları söyledi:

“Geniş bir rinoplasti serisi olan biri olarak söylüyorum, bugüne kadar ameliyat ettiğim burunların hiçbiri tamamen düz ve üzerinde ameliyat yaptığım hiçbir yüzün de iki yanı aynı veya simetrik değildi. Bütün yüzlerde az veya çok asimetri vardır. Bazı hastalarda bu çok belirgindir, birçoğumuzda da daha az vardır. Yüz asimetrisi başlı başına kötü bir şey değildir. Hatta birçoğumuzda bu, yüzümüzün ifadesini ve güzelliğini oluşturan faktörlerdendir. Bir elma gibi ortadan ikiye böldüğümüzde iki yanı tıpatıp aynı olan yüz, insan ırkında mevcut değildir. Burnumuzun yarısı ve bir deliği yüzümüzün bir tarafında diğeri de diğer tarafında yer almaktadır. Hal böyle olunca burun deliklerimizin de tamamen aynı veya eşit olması söz konusu değildir. Burun deliklerimiz için önemli olan içinden sağlıklı olarak nefesin geçmesi ve normal yaşama pozisyonunda dikkat çeken belirgin asimetri olmamasıdır. Aksi halde kafamızı kaldırıp aynaya baktığımızda hiçbirimizin burun delikleri aynı veya eşit olmaz.”

DHA

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