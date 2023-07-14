Burun estetiğiyle ilgili profesörden kritik uyarılar

Prof. Dr. Köksal Yuca, “Burun estetiğinde teknolojik aletlerden ziyade cerrahın bilgisi, tecrübesi ve yeteneği önemlidir” diyerek uyarılarda bulundu.

Burun estetiğiyle ilgili profesörden kritik uyarılar

İHA’nın haberine göre; Burun estetiği operasyonlarında kullanılan teknolojik yöntemlerin, daha iyi sonuçlar elde etmek ve hasta konforunu artırmak için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Köksal Yuca, cerrahların bu yöntemleri doğru bir şekilde kullanabilmesinin önemine dikkat çekti.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Ağız Yüz Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Köksal Yuca, burun estetiği alanında teknolojik cihazların önemli bir rol oynadığını vurgularken, asıl belirleyici faktörün cerrahın deneyimleri ve yetenekleri ile operasyon anındaki tutumları olduğunu dile getirdi.

Yuca, teknolojinin sadece bir araç olduğunu ve başarının asıl belirleyicisinin cerrahın tecrübeleri ve yetenekleri olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Köksal Yuca yaptığı açıklamada, “Burun estetiği operasyonlarında rinoplasti sırasında burun tıkanıklığına yol açan şişmiş konkalar için radyo frekans uygulamaktayız. Burun kemik şekillendirme sırasında ultrasonic piezo, micromotor ve microsaw gibi teknolojik aletleri kullanıyoruz. Bu yöntemler, operasyonların başarı oranını artırdığı gibi iyileşme sürecini hızlandırıyor. Ancak, cerrahın bu teknolojik imkanları doğru bir şekilde kullanabilmesi ve hastanın beklentilerini karşılayabilmesi için tecrübesinin ve yeteneklerinin de dikkate alınması gerekir. Bir doktor sadece teknolojik cihazlarla operasyon yapıyor diye o doktoru tercih etmek doğru olmaz. Aynı zamanda teknolojik cihazları kullanan cerrahların da işinin ehli, deneyimli ve yetenekli kişiler olmasına dikkat edilmeli” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Köksal Yuca, teknolojinin sağladığı avantajlara rağmen cerrahın deneyimlerinin ön planda olması gerektiğini belirterek, cerrahın, burun estetiği operasyonlarında estetik anlayışı, detaylara olan hakimiyeti, hastanın yüz yapısını ve anatomisini iyi değerlendirebilmesi, doğal sonuçlar elde etme yeteneği gibi faktörlerin başarıyı belirlediğini ifade etti.

Prof. Dr. Yuca, “Teknolojik imkanların kullanılması, cerraha daha başarılı bir operasyon için destek sağlasa da cerrahın deneyimleri ve estetik duygusu operasyonun sonucunu belirleyen temel unsurlardır. Hiçbir teknolojik alet Hekimin bilgisinin tecrübesinin, elinin yerini tutamaz” diye konuştu.

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