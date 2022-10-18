Burun tıkanıklığını açan mucize yöntem

Yaklaşan kış ayları hastalıkları da beraberinde getirmesiyle biliniyor. Hastalık demek aynı zamanda burun tıkanıklığı demek olduğu bildirildi.

Burnun nefes alıp vermenin dışında vücudumuza giren havanın nemlenmesi, ısıtılması, koku alma ve tat almaya destek ve orta kulağın havalandırılmasına kadar birçok işlevi yerine getiren organımız olduğu biliniyor. Dolayısıyla tıkanıklığı sadece solunum zorluğu değil, kulakta ağrı ve tıkanma, lezzet ve koku alamama, boğaz ve ağızda kuruluk gibi günlük hayatı zorlaştıran olumsuzluklara neden olacağı vurgulandı.

İŞTE BURUN TIKANIKLIĞINI AÇMAYA YARDIMCI YÖNTEMLER…

Tuzlu su burnu temizlemek için oldukça etkili bir yöntem. Ilık bir bardak suya bir çay kaşığı tuz koyarak burnunuzu temizleyebilirsiniz. Vücudün Ph değerlerine yakınlık göstermesini isterseniz de bir çay kaşığı sofra karbonatı ilave edebilirsiniz. İşe yarayacağından emin olun!

Burun tıkanıklığı gibi durumlarda ortamın nemli olması burun tıkanıklığına iyi gelir. Uyuduğunuz odada kaloriferin üzerine bir su bardağı su koyun veya daha etkili bir nemli ortam için odanızda sürekli bir çaydanlık kaynatarak odanızın nemli kalmasını sağlayın.

Burunun tıkalı olduğu dönemlerde süt içmekten kaçınmanız gerekecektir. Süt mukus üretimi arttıran önemli bir faktördür ve her zamankinden daha az tüketmeniz gerekebilir.

Burun deliklerine zeytinyağı damlatmak burun tıkanıklığını etkili bir şekilde açıyor.

Gün içerisinde kendinizi sıcak tutmak veya bir battaniyenin altına girip terlemek burun tıkanıklığına iyi gelecektir.

Burun tıkanıklığını açmak için bir tutam lavanta çiçeği yapraklarını bir bardak kaynamış suyun içinse 1o dakika kadar demledikten sonra süzerek elde edilen lavantalı suyu tıkanıklık geçene kadar her gün saat başı tıkalı buruna çekilir.

Bol su tüketiminin burun tıkanıklığını iyileştirici özelliği olduğu biliniyor. İster enfeksiyonel ister alerjik burun tıkanıklığınız olsun, bol su içmek mukozayı sıvılaştırdığından tıkanklığı azaltıyor.

Mısır kökü bir miktar suyun içine alınarak kaynatılıp süzüldükten sonra elde edilen su zeytinyağı ve nane suyu ile iyice karıştırılarak harmanlanır. Elde edilen karışımdan hastalık boyunca tıkalı burna çekilir.

Sinüzitten kaynaklanan bir burun tıkanıklığına zencefil bitkisi çok iyi gelmektedir. Bu bitkinin her gün iki fincan kadar çayı içilebilir veya yemekler ile birlikte kullanılabilir.

Atkuyruğu otu ve Nergis çiçeği otunun yaprakları aynı miktarlarda alınarak bir havan yardımıyla iyice dövülerek ezilir ve elde edilen karışım bir miktar zeytinyağı ve su yardımıyla sulandırılarak bir gün dinlenmeye bırakılır ve süzülerek her saat başı 4-5 damla burna damlatılır.