Burundi'de elektrik kesintileri yaşanıyor

Doğu Afrika'nın en fakir ülkelerinden Burundi'de ülke çapındaki ölümcül siyasi baskı artık geçmişte kaldı. Ancak uluslararası ilgi ve beraberinde gelen kalkınma yardımlarının geri dönüşü beklenenden de yavaş oldu.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre dünyanın en fakir ülkesi olarak tanımlanan Burundi'de son aylarda arz sıkıntısı çeken emtiaların listesi akaryakıttan şekere kadar değişiyor. Ancak halk için en sert darbeyi elektrik sıkıntısı vuruyor. Elektrik yoksunluk üretimi doğrudan etkileyerek ekonomik toparlanma çabalarını sekteye uğratıyor.

Ülke genelinde çoğu bölgeye ancak bir kaç saat elektrik verilebiliyorken başkentte bile günde iki saatten fazla süren elektrik kesintileri yaşanıyor.