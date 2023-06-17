Buse İskenderoğlu şezlonga yapıştı

2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, Miami tatilinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu ve sunucu, şimdi de Bodrum'dan bir fotoğrafını yayınladı.

Buse İskenderoğlu şezlonga yapıştı

2016 yılında Miss Turkey Güzeli seçilen sunucu ve model Buse İskenderoğlu, Miami tatilinden yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine gelmişti.

Havuz başında çekildiği bikinili pozlarını yayınlayan 25 yaşındaki tescilli güzel, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum almıştı.

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Çok sayıda alev ve kalp emojisi gönderilen Buse İskenderoğlu'na; "Çok güzelsin", "Miami yıkılıyor", "Kusursuz güzel" şeklinde övgü dolu yorumlar gelmişti.

2016 Miss Türkiye birincisi Buse İskenderoğlu, şimdi de Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor.

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Dün bronzlaşmak için saatlerce güneş altında yatıp kavruldu. Şezlongdan kalkmak bilmedi.

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