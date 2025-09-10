Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kilo çeyrek final mücadelesinde Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı Zareen Nikhat ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Çakıroğlu, mücadeleyi 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde cumartesi günü Özbekistan'dan Feruza Kazakova'yla kozlarını paylaşacak.

???????? Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde!



????Milli boksörümüz, 51 kiloda Zareen Nikhat????????'ı mağlup etti ve adını Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yazdırdı. pic.twitter.com/8LwCRS1LXi — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 10, 2025

BUSE NAZ: "EVE ŞAMPİYON OLARAK DÖNMEK İSTİYORUM"

Müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan Buse Naz, altın madalyayla Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

Çok zor bir maç oynadığını vurgulayan milli sporcu, "Eve şampiyon olarak dönmek istiyorum. Karşımda 2 kez dünya şampiyonu olmuş değerli bir sporcu vardı. Final niteliğinde bir maçtı. Antrenörlerime, fizyoterapistime emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kayıplar illa ki oluyor ama hedefimiz her zaman altın madalyadır." ifadelerini kullandı.

2 MİLLİ SPORCU DAHA MADALYAYI GARANTİLEMİŞTİ

Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş da bronz madalyayı garantilemişti

Öğlen seansında 75 kiloda çeyrek finalde ringe çıkan Büşra Işıldar, İngiliz Mary-Kate Smith’i 5-0 yenerek ilk madalyayı garantileyen isim oldu. Işıldar, yarı finalde cumartesi günü Avustralyalı Sue Emma Greentree ile karşı karşıya gelecek.

+80 kiloda mücadele eden Şeyma Düztaş da Suudi Arabistanlı Noof Alyousef'i nakavt ederek adını yarı finale yazdıran bir diğer milli sporcu oldu. Düztaş, cumartesi günü yarı finalde Hindistan'dan Nupur Nupur ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Fenerbahçe 3 sporcusunun da yarı finale yükselmesi üzerine resmi hesap üzerinden paylaşımda bulundu.

Sarı Lacivertli kulüp tarafından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçeli 3 milli boksörümüz Dünya Şampiyonası’nda yarı finalde! Çeyrek finalde ringe çıkan boksörlerimizden; 75 kiloda Büşra Işıldar, İngiliz rakibi Kate Smith’i 80 kiloda Şeyma Düztaş, Suudi Arabistanlı Noof Alyousef’i 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ise Hindistanlı Zareen Nikhat’ı mağlup etti. Böylece üç sporcumuz da madalyayı garantileyerek adını yarı finale yazdırdı!" ifadeleri kullanıldı.