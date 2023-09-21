Buse Tosun Çavuşoğlu Dünya Şampiyonu. Helal olsun sana

Sırbistan’ın Belgrad kentinde devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi kadınlar 68 kiloda temsil eden milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu finalde Moğol rakibi Delgermaa Enkhsaikhan’ı tuşla yenerek kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandı.

İlk maçında Moldovalı Irina Ringaci, son 16 turunda da Meksikalı Alejandra Rivera Arriaga’yı tuşla yenen Buse, çeyrek finalde Çek Adela Hanzlickova’yı 8-0 mağlup etmişti.

Buse, dünya şampiyonalarında daha önce 2 bronz madalya almıştı. Buse Tosun Çavuşoğlu ayrıca Yasemin Adar Yiğit’ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi oldu.

Japon Ami Ishii ile yaptığı yarı final karşılaşmasını teknik üstünlükle kazanan milli sporcu, adını finale yazdırarak 2024 Paris Olimpiyatları’na kota almıştı.