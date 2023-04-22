Buse Tosunoğlu Çavuş gümüş, Zeynep Yetgil bronz kazandı

Avrupa Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, Zeynep Yetgil bronz madalya elde etti.

Buse Tosunoğlu Çavuş gümüş, Zeynep Yetgil bronz kazandı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde İsrailli Ilana Kratysh'i 6-0, yarı finalde de İtalyan Dalma Caneva'yı 10-0'lık skorla geçerek finale yükseldi.

Finalde karşılaştığı Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'e yenilen Buse, gümüş madalya elde etti.

Milli güreşçi Zeynep Yetgil de 53 kiloda elemelerde Polonyalı Roksana Marta Zasina'yı 10-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde İsveçli Emma Jonna Denise Mamgren'e 11-6 yenilen ama rakibinin finale yükselmesi nedeniyle üçüncülük mücadelesine çıkma hakkı elde eden Zeynep, bu turda Azerbaycanlı rakibi Türkan Nasirova'yı 10-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
(AA)

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