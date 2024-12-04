BUSKİ duyurdu: Gemlik ve Mudanya’da su kesintisi (4 Aralık 2024)

Düzenleme: Kaynak: İHA
BUSKİ duyurdu: Gemlik ve Mudanya’da su kesintisi (4 Aralık 2024)

BUSKİ, Gemlik ve Mudanya ilçesinde altyapı çalışmaları sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi Kurşunlu ve Gençali (Kumsaz Mevki Dahil) Mahalleleri, Mudanya İlçesi Altıntaş Mahallesi (Çamlıbel Bölgesi ve Kızılay Mudanya Gençlik ve Sağlık Kampı Dahil) ve Güzelyalı Burgaz Mahallesinin Altın Kum ve Adalet Konakları civarında 05 Aralık 2024 tarihinde (YARIN) 00:10-23:50 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.'

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