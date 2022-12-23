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Büşra Develi'nin yeni projesi belli oldu

Ünlü oyuncu Büşra Develi, Kasaba dizisinde Ozan Dolunay'ın partneri belli oldu. Netflix'te yayınlanacak dizide Develi, 'Begüm' rolüne hayat verecek.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 11:17
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Büşra Develi'nin yeni projesi ortaya çıktı

Büşra Develi'nin yeni projesi belli oldu
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ozan Dolunay, Okan Yalabık, Özgürcan Çevik ve Kerim Can’ı buluşturacak olan Kasaba dizisinin hazırlıkları devam ediyor. 

Netflix’te yayınlanacak olan Bir Film imzalı diziyi başarılı senaristler Deniz Karaoğlu ve Doğu Yaşar Akal kaleme alıyor. Dizinin kadrosuna iddialı bir kadın oyuncu katıldı. Ünlü oyuncu Büşra Develi Kasaba'da Begüm rolüne hayat verecek ve Ozan Dolunay’la partner olacak.

Dizide yüklü miktarda para bulan 3 kişinin hikayesi anlatılacak.
 

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