Bütçe açığını vatandaştan mı çıkaracaksınız sorusuna Efkan Ala’dan itiraf gibi yanıt

Editör: Özlem Kıral

AKP Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Habertürk’te Kemal Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Ala, "Cumhurbaşkanını halk seçsin' reformların önünü açan bir hareketti. Bunu AK Parti getirdi. Halkın iradesini idareye hakim kılan AK Parti'dir. AK Parti bir makas değişimi yaptı. AK Parti öncesinde vesayet vardı. AK Parti sonrasında siyaset var" dedi.

Kemal Öztürk'ün "Bütçe açığını vatandaştan mı çıkaracaksınız?" sorusuna Ala şöyle yanıt verdi:

Bir ülkenin bütçesi vatandaşa aittir; bütçeyi vergilerle yaparsınız.

Bir politika izlediklerini ve yakında ekonomi yönetiminin programlarını açıklayacaklarını söyleyen Ala, "Bizde enflasyonu indirecek bilgi, birikim ve siyasi irade var" diye konuştu. Ala, hedeflerinin milli geliri 25 bin dolara çıkarmak olduğunu belirterek, "Ülkenin bütçesi vatandaşa aittir. Kamuda tasarruflara riayet edilecek. Bir kere başardık, yine başaracağız” ifadelerini kullandı.

Ala şöyle dedi:

"VATANDAŞA AİT"

Hedefimiz milli geliri 25 bin dolara çıkarmak. Ülkenin bütçesi vatandaşa aittir. Kamuda tasarruf da yapılıyor. Kamuda tasarruflara riayet edilecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan tasarruflar var. Yeni alınacak olanlar alınmıyor. Ekonomi konusunda bu sıkıntılı dönem başlamadan önce insanlarımızı bir yere getirdik.

Dünya'daki başka gerekçelerle enflasyon, hayat pahalılığı ve alım gücünü. Seçimlerden önce kimse bu kadar radikal kararlar alacağımızı bilmiyordu. Bir kere başardık, yine başaracağız.