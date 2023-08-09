Bütçe açığını vatandaştan mı çıkaracaksınız sorusuna Efkan Ala’dan itiraf gibi yanıt

AKP Milletvekili Efkan Ala katıldığı canlı yayında bütçe açığıyla ilgili soruya, “Bir ülkenin bütçesi vatandaşa aittir; bütçeyi vergilerle yaparsınız.” şeklinde cevap verdi.

Bütçe açığını vatandaştan mı çıkaracaksınız sorusuna Efkan Ala’dan itiraf gibi yanıt

Editör: Özlem Kıral

AKP Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Habertürk’te Kemal Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Ala, "Cumhurbaşkanını halk seçsin' reformların önünü açan bir hareketti. Bunu AK Parti getirdi. Halkın iradesini idareye hakim kılan AK Parti'dir. AK Parti bir makas değişimi yaptı. AK Parti öncesinde vesayet vardı. AK Parti sonrasında siyaset var" dedi.

Kemal Öztürk'ün "Bütçe açığını vatandaştan mı çıkaracaksınız?" sorusuna Ala şöyle yanıt verdi:

Bir ülkenin bütçesi vatandaşa aittir; bütçeyi vergilerle yaparsınız.

Bir politika izlediklerini ve yakında ekonomi yönetiminin programlarını açıklayacaklarını söyleyen Ala, "Bizde enflasyonu indirecek bilgi, birikim ve siyasi irade var" diye konuştu. Ala, hedeflerinin milli geliri 25 bin dolara çıkarmak olduğunu belirterek, "Ülkenin bütçesi vatandaşa aittir. Kamuda tasarruflara riayet edilecek. Bir kere başardık, yine başaracağız” ifadelerini kullandı.

yuikujyjhkmhji.jpg

Ala şöyle dedi:

"VATANDAŞA AİT"

Hedefimiz milli geliri 25 bin dolara çıkarmak. Ülkenin bütçesi vatandaşa aittir. Kamuda tasarruf da yapılıyor. Kamuda tasarruflara riayet edilecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan tasarruflar var. Yeni alınacak olanlar alınmıyor. Ekonomi konusunda bu sıkıntılı dönem başlamadan önce insanlarımızı bir yere getirdik.

Dünya'daki başka gerekçelerle enflasyon, hayat pahalılığı ve alım gücünü. Seçimlerden önce kimse bu kadar radikal kararlar alacağımızı bilmiyordu. Bir kere başardık, yine başaracağız.

İlgili Haberler
Eylül'de yeni vergilerin geleceği açıklandı
Vergilerin seçim propagandası için kullanıldığı veriler ile ortaya çıktı
Vergi borcu olanlar dikkat. Son ödeme için saatler kaldı
Vergi artışları ve zamlarla ilgili önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ahmet Çakar, 'Galatasaray'ın annesinin ligi' diyerek açıkladı Spor
Ahmet Çakar, 'Galatasaray'ın annesinin ligi' diyerek açıkladı
Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck boğazda tek başına yemek yedi Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck boğazda tek başına yemek yedi
Burası Akbelen... Allahınız olsa bunu yapmazdınız Güncel
Burası Akbelen... Allahınız olsa bunu yapmazdınız
Vicdansız baba çocuklarını bağlayıp işkence etti Güncel
Vicdansız baba çocuklarını bağlayıp işkence etti
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı Magazin
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı
İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı Güncel
İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı
Şenol Güneş yüzünden Al Nassr Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet edebilir Spor
Şenol Güneş yüzünden Al Nassr Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet edebilir