Bütçe ancak 6 ay dayanabildi

2023 yılı ek bütçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak 6 ay dayanabilen 2023 yılı bütçesin 1 trilyon 71 TL ödenek eklendi.

KAYNAK: AA
Bütçe ancak 6 ay dayanabildi

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 2023 yılı ancak 6 ay dayanabildiği gözler önüne serildi. Böylece kamu idarelerine 1 trilyon 71 milyar liralık ek ödenek yani ek bütçe eklenmiş oldu.

Kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay, bakanlıklar, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet, Gelir İdaresi, AFAD, Göç İdaresi, Avrupa Birliği, Strateji ve Bütçe başkanlıkları ile yükseköğretim kurumlarının bütçe tertiplerine 1.07 trilyon TL ödenek eklendi.

Yasa kapsamında ayrıca, ÖSYM, TÜBİTAK, Karayolları Genel Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma Başkanlığı, Devlet Su İşleri, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun da dahil olduğu özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine ise 45 milyar TL ödenek eklendi.

Bu çerçevede, yasayla, 2023 yılı genel bütçe gelir tahmini 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde yer aldığı şekilde toplam 1.1 trilyon TL artırıldı.

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