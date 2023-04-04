Bütün dünya 106 yaşında 'kapak kızı' olan kadını konuşuyor

Filipinli dövme sanatçısı Apo Whang-Od, Nisan 2023 sayısına kapak olması için yazı işleri ekibi tarafından oybirliğiyle seçildi. 106 yaşındaki kadın, gençliğinde babasının yönlendirmesiyle elle dövme yapmaya başladı ve zamanının ilk ve tek kadın dövme ustası oldu.

Whang-Od, insanların derilerine kutsal motifler kazımak için yakın ve uzak köylere gitti. Yerli halkın anlayışına göre; dövmeler, altın ve mücevher gibi materyalist nesnelerin aksine, bu tasarımlar kabile halkını öbür dünyaya kadar takip edebilen eşyalar.

Vogue, Whang-Od’u kapağına taşımasıyla ilgili şunları söylüyor: “Kendi topluluğu dışındaki insanlara dövme yaparak, kaybolmaya başlayan kadim sopa ve diken dövmesi uygulamasına yeniden ilgi uyandırdı. Şimdi, 106 yaşındaki mambabatok, geleneği sürdürmeye hevesli yeni nesil dövme sanatçılarına liderlik ediyor.”

Neredeyse tüm hayatını mesleğine adamasına rağmen, dövme sanatçısı, dövme antropoloğu Dr Lars Krutak’ın Discovery Channel programı Tattoo Hunter’daki görünüşü nedeniyle, son 15 yılda yalnızca dünyanın uzak köşelerinden müşteriler çekti.

Son olarak Mayıs 2020’de, 85 yaşındaki Judi Dench, ünlü moda dergisi Vogue’un kapağına konuk olan en yaşlı isim olmuştu.

Şimdi Dench’in bu rekorunu 106 yaşındaki Filipinli bir isim kırıyor.