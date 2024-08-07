Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı

Banka şubelerindeki yoğunluk, ATM kullanımının yaygınlaşmasına rağmen azalmıyor. Özellikle küçük miktarlar için banka veznelerinde sıraya giren ve ATM kullanımında zorluk yaşayan vatandaşlar için yeni çözümler aranıyor.
Bu kapsamda, ülke genelinde yer alan 49,847 ATM üzerinden para çekme ve yatırma işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor. Ancak, ATM kullanmakta güçlük çeken ve kullanabilen vatandaşlar için daha etkin çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.
Son olarak, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan ATM'lerde yeni bir düzenlemeye gidildi. Bankalar, ATM'lerden günlük para çekme limitlerini artırarak yeni limitleri duyurdu.
İşte 21 bankanın güncellenmiş günlük para çekme limitleri:
İş Bankası: Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TLYapı Kredi: Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TL
Garanti BBVA: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TLFibabanka: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL
QNB Finansbank: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TLING: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL
TEB: Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TLVakıfbank: Nakit: 20.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 25.000 TL
Kuveyt Türk: Nakit: 20.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 30.000 TLZiraat Bankası: Nakit: 7.500 TL, QR: 7.500 TL, Toplam: 15.000 TL
Akbank: Nakit: 5.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 10.000 TLDenizbank: Nakit: 5.000 TL, QR: 7.500 TL, Toplam: 12.500 TL
Halkbank: Nakit: 7.500 TL, QR: 7.500 TL, Toplam: 12.000 TL
Bu yeni düzenleme, bankacılık işlemlerini daha pratik hale getirmek ve ATM'lerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla yapıldı.
Bankalar, bu değişikliklerle birlikte müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.