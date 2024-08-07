Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı

Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir haber geldi. Türkiye genelinde, bankacılık işlemlerinde yeni bir döneme adım atıldı ve 81 ilde geçerli olacak yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

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Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı 1

Banka şubelerindeki yoğunluk, ATM kullanımının yaygınlaşmasına rağmen azalmıyor. Özellikle küçük miktarlar için banka veznelerinde sıraya giren ve ATM kullanımında zorluk yaşayan vatandaşlar için yeni çözümler aranıyor.

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Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı 2

Bu kapsamda, ülke genelinde yer alan 49,847 ATM üzerinden para çekme ve yatırma işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor. Ancak, ATM kullanmakta güçlük çeken ve kullanabilen vatandaşlar için daha etkin çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

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Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı 3

Son olarak, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan ATM'lerde yeni bir düzenlemeye gidildi. Bankalar, ATM'lerden günlük para çekme limitlerini artırarak yeni limitleri duyurdu.

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Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı 4

İşte 21 bankanın güncellenmiş günlük para çekme limitleri:

İş Bankası: Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TL
Yapı Kredi: Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TL

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Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı 5

Garanti BBVA: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL
Fibabanka: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL

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Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı 6

QNB Finansbank: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL
ING: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL

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Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı 7

TEB: Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TL
Vakıfbank: Nakit: 20.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 25.000 TL

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Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı 8

Kuveyt Türk: Nakit: 20.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 30.000 TL
Ziraat Bankası: Nakit: 7.500 TL, QR: 7.500 TL, Toplam: 15.000 TL

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Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı 9

Akbank: Nakit: 5.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 10.000 TL
Denizbank: Nakit: 5.000 TL, QR: 7.500 TL, Toplam: 12.500 TL

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Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı 10

Halkbank: Nakit: 7.500 TL, QR: 7.500 TL, Toplam: 12.000 TL

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Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı 11

Bu yeni düzenleme, bankacılık işlemlerini daha pratik hale getirmek ve ATM'lerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla yapıldı.

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Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı 12

Bankalar, bu değişikliklerle birlikte müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

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Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı 13
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