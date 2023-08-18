Bütün erkek civcivler öldürülüyor. Manisa’da vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye’de hayvan cinayeti haberleri her gün geliyor. Manisa’da bir yumurta üretimhanesinde çekilen görüntüler tepki topladı.

Bir yumurta üretimhanesinde civciv üretim bölümünde çekilen görüntülerde erkek civcivlerin ayrıldığı görülüyor.

Üst üste yığılan erkek civcivlerin can çekiştiği anlar da kameraya yansıdı.

Kafessiz Türkiye Kampanyası’nın paylaştığı görüntülerde civcivlerin bağırışları ise yürekleri sızlattı. Karbondioksit ile boğulma, boyun kırılması veya civcivlerin bir öğütücüye atılması gibi yöntemler bu uygulamaların başında geliyor.

Görüntüleri çeken işçi A.Z. yaşanan vahşeti Birgün’e şöyle anlattı:

Birkaç yıl önce Manisa’da yumurta fabrikasında yevmiyeci olarak çalışıyordum. Bir gün civciv üretim bölümüne gittim. Orada olanları görseniz kanınız donar. Civcivleri erkek ve dişi olarak ayırıyorlardı.

Erkek civcivleri kasaya doldurup eziyorlardı. Ardından çöp torbalarına dolduruyorlardı. Daha sonra ise gübre bölümüne götürüyorlardı. Civcivler yarısı hayatını kaybetmiş yarısı sağ şekilde kepçeyle dışkıyla karıştırılıp yakılıyorlardı. Neden hayatlarına son verdiklerini sorduğumda ‘Hem fazla yem yiyorlar hem yumurtlamıyorlar’ deniliyordu.

HİÇBİR CANLI BÖYLE BİR MUAMELEYİ HAKETMİYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Kaplan, şöyle konuştu:

"Birisi gözümüzün önünde bir tane civcivi poşete kapatıp boğsa kanımız donar. Yumurta endüstrisi için ise bu bir iş modeli. Endüstriyel yumurta üretiminin halkın vicdanı ve beklentileriyle taban tabana zıt olduğunun daha büyük bir göstergesi yok. Bu vahşet endüstrinin bize dayattığı bir tercih.





Geçtiğimiz yıllarda Almanya, Fransa ve İtalya’da erkek civcivlerin öldürülmesini yasaklayan düzenlemeler kabul edildi. Dünyanın birçok yerinde erkek civcivlerin öldürülmesi yasaklanırken Türkiye’nin de bu konuda acil bir adım atması gerekiyor. Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği erkek civcivlerin öldürülmemesi için Bakanlığa başvurduk. Acıyı ve sevinci hissedebilen hiçbir canlı böyle bir muameleyi hak etmiyor."

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de her yıl yumurtası için 70 milyon tavuk üretiliyor. Bu veriye göre yaklaşık 60 milyon erkek civciv ise öldürülüyor.