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Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı. Bütün içecekler kellik riskini artırıyor: Sadece bir tanesi hariç

Çin'deki bilim insanlarının yaptığı bilimsel araştırmadan bütün içecekler kelliğe neden olurken sadece soda içmenin kelliğe yol açmadığını ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 15:36
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Bütün içecekler kellik riskini artırıyor: Sadece bir tanesi hariç

Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı. Bütün içecekler kellik riskini artırıyor: Sadece bir tanesi hariç
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Çin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, 18-45 yaş arası binden fazla erkeğin verileri incelendiği bildirildi.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, muhtemelen şekerli kahve, çay ve spor içeceklerinin de benzer sonuçlar gösterdiğini, ancak soda içmenin kelliğe yol açmadığını ifade etti.

Kola gibi şekerli içeceklerin kel kalma riskini neredeyse yüzde 60 artırdığını ortaya koyduğu ifade edilmişti.

KELLİK NEDİR?

Kellik, genellikle başımız üzerinde bulunan kılların eksikliği sonucu oluşan bir durumdur. Kelliğin en yaygın durumu erkek-tipi kellik (İng: “male pattern baldness”) olarak bilinir.

Tıp dilindeki ismi androgenic alopecia’dır. Saçın genel olarak hacminin azalmasına ise kadın-tipi kellik (İng: "female pattern baldness") diyoruz. Her ne kadar böyle isimlere sahip olsalar da, her iki kelleşme türü de kadınlarda da erkeklerde de görülebilir. Dolayısıyla kadınlar saç seyrelmesinden muaf değiller; fakat onlarda bu durum hem daha az saç kaybına neden oluyor, hem de yaygın olarak saç bakımı ve saç stili, kıl kayıplarını gizleyebiliyor. Kadınlarda neden daha az görüldüğünün nedenlerine az sonra geleceğiz. Genel olarak erkeklerin %70’i, kadınların %40’ı hayatlarının bir döneminde bu tip bir kelliğe maruz kalır.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN 13 NEDENİ

1- Kalıtsal saç dökülmesi (Androgenetik alopesi)

2- Hatalı diyetler nedeniyle saç dökülmesi

3- Mantar hastalıkları nedeniyle saç dökülmesi

4- Bazı ilaçlar nedeniyle saç dökülmesi

5- Saçkıran hastalığı nedeniyle saç dökülmesi (Alopesi Areata)

6- Ağır stresli durumlar saç dökülmesi için bir etken

7- Aşırı kilo kayıpları nedeniyle saç dökülmesi

8- Yüksek dozda A vitamini nedeniyle saç dökülmesi

9- Anoreksi ve bulimia nedeniyle saç dökülmesi

10- Sistemik hastalıklar nedeniyle saç dökülmesi

11- Hormonal değişimler nedeniyle saç dökülmesi

12- Demir eksikliği nedeniyle saç dökülmesi

13- Sikatrisyel Alopesi nedeniyle saç dökülmesi

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