Bütün takım alkış aldı bir tek o ıslıklandı. Hamit Altıntop'a Almanya'da şok

EURO 2024'te son 16 turunda Türkiye, Avusturya ile karşılaşıyor.

Avusturya-Türkiye maçı öncesi TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, şoka uğradı.

TARAFTARLAR ISLIKLADI

Mücadele öncesinde stat barkovizyonundan Hamit Altıntop'un konuşması yayınlandı.

Altıntop'un konuşması sırasında tribünlerden ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi.

Türk taraftarlar, tüm takımı alkışlerken Hamit Altıntop'u ıslıkladı.

AÇIKLAMASI BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI

Hamit Altıntop, geçtiğimiz ay yaptığı 'Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok.' açıklamasıyla büyük tepki toplamıştı.

Altıntop'un açıklaması şu şekildeydi:

''Böyle bir dünya olabilir mi? Böyle bir şey olması mümkün değil. Bu kabul edilecek bir şey değil. Biz 85 milyon insanı temsil ediyoruz. Menajerler öyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş. O zaman ben şirket kurayım. Allah korusun işbirlikleri yapayım, ona göre oyuncular gelsin, kadroyu kurayım. Ona göre hoca gelsin. Öyle bir şey olamaz. Benim gönlüm ve vicdanım rahat. Kişi işi kendinden bilir muhabbeti var ya. Ben o konuda mütevazi olmayacağım. Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok. Bazı twitterda şov yapan arkadaşlar bu durumu farklı yerlere çekebilirler. Ben vatanımı seviyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı var. İnsanlar farklı düşünebilir ama çok da umrumda değil. Almanya'da güzel bir turnuva oynayıp tarih yazmak istiyoruz. Bu turnuva da olmazsa bile gelecek turnuvalarda büyük başarılar kazanacağız.''