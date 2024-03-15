Büyücü olmadıklarını kanıtlamak için sıvı içen 50 kişi öldü

Güney Afrika ülkesi Angola'da gizemli bir bitkisel sıvı içen 50 kişi hayatını kaybetti.
Olayın yaşandığı Camacupa bölgesinin yetkililerinden Luzia Filemone, söz konusu 50 kişinin, bitkisel sıvıyı büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için ocak ve şubat ayları boyunca içtiklerini söyledi.
Geleneksel şifacıları ölümler için suçlayan Filemone, "50'den fazla kurban, geleneksel şifacılara göre kişinin büyücülük yapıp yapmadığını kanıtlayan bu gizemli sıvıyı içmeye zorlandı." dedi.
Katolik Hristiyanların nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu eski Portekiz sömürgesi Angola'da, büyücülük günümüzde de hala yaygın bir durumda.