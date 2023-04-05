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92'lik medya imparatoru Murdoch nişan attı. Büyük aşkın sonu hüsran oldu

Rupert Murdoch, 92 yaşında beşinci kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyordu. Ancak Murdoch'un Ann Lesley Smith ile evlenmekten vazgeçtiği ve nişanı attığı ortaya çıktı

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:33
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Büyük aşkın sonu hüsran oldu. 92'lik medya imparatoru Murdoch nişan attı.

92'lik medya imparatoru Murdoch nişan attı. Büyük aşkın sonu hüsran oldu
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Fox News, The Wall Street Journal ve New York Post gibi yayınlara sahip olan 92 yaşındaki Rupert Murdoch’ın geçtiğimiz günlerde Ann Lesley Smith ile nişanlandığı duyurulmuştu. Ancak görülen o ki ikilinin aşkı evliliğe varamadan son buldu.

Son olarak ikili, Murdoch’ın Smith için satın aldığı 2,5 milyon dolardeğerindeki 11 karatlık pırlanta nişan yüzüğü ile gündeme gelmişti.

Çift, 20 Mart'ta verdikleri nişan haberinin ardından 4 Nisan'da da ayrıldıklarını duyurdu. Haber, Amerika Fox News'in sahibi, ünlü milyarder Murdoch'ın, nişanlısı Smith'e 2,5 milyon dolar değerinde (47,5 milyon TL) 11 karatlık nişan yüzüğü hediye etmesinin hemen ardından geldi.

Çift, Murdoch’un dördüncü eşi Jerry Hall’dan boşandıktan sadece bir yıl sonra, bu yaz evlenmeyi planlıyordu.

Ünlü milyarder, nişan haberlerini duyururken aşk konusunda oldukça da gergin olduğunu söylemişti: “Aşık olmaktan korkuyordum, ama bunun sonuncusu olacağını biliyorum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum.”

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