Büyük bindirme keşişlemeden başlayacak. Herkes WhatsApp gruplarında birbirini uyarıyor

Son günlerde İstanbul’da yaşanan sıcak havanın yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Meteoroloji’nin açıkladığı son tahminlere göre Salı günü Marmara’da yapış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtiliyor.

Meteoroloji’nin tahminlerinin yanı sıra tekne sahipleri ve denizciler de birbirlerine uyarılar yaptılar. WhatsApp gruplarında birbirlerine uyarılar yapan denizciler, Yarın akşam üstünden itibaren sert rüzgar beklendiğini söyledi.

Özellikle Salı akşamına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen denizciler, hava kuzeye dönene kadar 3 gün boyunca orta şiddette keşişleme eseceğini vurguladı. Denizciler, teknelerin iplerinin kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.