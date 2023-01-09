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Büyük bindirme keşişlemeden başlayacak. Herkes WhatsApp gruplarında birbirini uyarıyor

İstanbul’da yarın akşam üzerinden itibaren sert rüzgar bekleniyor. Denizciler 3 gün boyunca esmesi beklenen rüzgara karşı birbirlerine uyarılar yaptı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:39
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Büyük bindirme keşişlemeden başlayacak

Büyük bindirme keşişlemeden başlayacak. Herkes WhatsApp gruplarında birbirini uyarıyor
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Son günlerde İstanbul’da yaşanan sıcak havanın yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Meteoroloji’nin açıkladığı son tahminlere göre Salı günü Marmara’da yapış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtiliyor.

Meteoroloji’nin tahminlerinin yanı sıra tekne sahipleri ve denizciler de birbirlerine uyarılar yaptılar. WhatsApp gruplarında birbirlerine uyarılar yapan denizciler, Yarın akşam üstünden itibaren sert rüzgar beklendiğini söyledi.

Özellikle Salı akşamına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen denizciler, hava kuzeye dönene kadar 3 gün boyunca orta şiddette keşişleme eseceğini vurguladı. Denizciler, teknelerin iplerinin kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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