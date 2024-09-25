'Büyük deprem geliyor'. Uzmandan Bitlis'teki depreme ilişkin kritik uyarı

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'Büyük deprem geliyor'. Uzmandan Bitlis'teki depreme ilişkin kritik uyarı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölgede panik yarattı. Konuya Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bu sarsıntıya, beklenen büyük depremin uyarıcısı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bitlis’in Tatvan ilçesi, 4.5 büyüklüğündeki depremle büyük bir şok yaşadı. AFAD’ın açıkladığı depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.7 olarak ölçüldü.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki fay hatlarına vurgu yaparak önemli açıklamalarda bulundu.

“YAŞANAN DEPREM BÜYÜK DEPREMİN UYARICISI”

Pampal, yaptığı konuşmada,

"Bölgede daha büyük deprem olacak yerler var ama bu depreme beklenen büyük depremin uyarıcısı diyebiliriz. Son günlerde bu bölgede depremler oluyor. Çünkü 6 Şubat depremlerinden sonra Arap levhası hareket etti. Afrika levhası, Anadolu ve Arap levhalarının sınır bölgesinde meydana geldi.

Bu biraz Van'ın batısında. Buranın doğusunda Hakkari malum bizim deprem beklediğimiz bir yer. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'nun kesiştiği bölgede fay var. Yine her an büyük bir deprem üretebilecek bir fay. Bu bölgedeki depremler maalesef bizi kaygılandırıyor. Uyarıcı bir deprem. Bölgede büyük beklenti olan faylar var” ifadelerini kullandı.

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