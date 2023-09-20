Büyük dulavrat otu sindirime iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan sindirime iyi gelen büyük dulavrat otu dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Büyük dulavrat otu sindirime iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan sindirime iyi gelen büyük dulavrat otu dikkatlerden kaçmadı.

Büyük dulavrat otu; Sindirimi kolaylaştırır.

BÜYÜK DULAVRAT OTU NEDİR?

Bileşikgillerden bir çeşit bitkidir. Yaprakları enli ve yeşildir. Altları sincabi renktedir. Kökü kalındır.

Çiçeklerinde ince, uzun dikenleri vardır. Kökleri toplanır, ince ince dilimlenip, kurutulur. Acıdır. Yaprakları da gölgelik bir yerde kurutulur.

BÜYÜK DULAVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

Hazırlaması kolay olan dulavrat otu çayı günde 1 veya 2 kez tüketilmelidir.

Malzemeler

-1 tatlı kaşığı dulavrat otu kurusu

-200 ml sıcak su

Hazırlanışı

-200 ml sıcak su içine 1 tatlı kaşığı dulavrat otunu atın ve bir cezve içinde 5 dakika kadar kaynatın.

-Daha sonra çayınızı birkaç dakika dinlendirin.

-Demlenen çayınızı süzgeç yardımıyla süzün. Daha sonra çayınızı tüketebilirsiniz.

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