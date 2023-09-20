Büyük dulavrat otu cilde böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

CİLDE BÖYLE İYİ GELİYOR

İnsanların hayalini süsleyen iyi bir cilde sahip olmada yardımcı olan büyük dulavrat otu dikkat çekti.

Büyük dulavrat otu; Cilt derisinin elastikiyetini korumasını sağlayarak, cildi güzelleştirir.

BÜYÜK DULAVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

Hazırlaması kolay olan dulavrat otu çayı günde 1 veya 2 kez tüketilmelidir.

Malzemeler

-1 tatlı kaşığı dulavrat otu kurusu

-200 ml sıcak su

Hazırlanışı

-200 ml sıcak su içine 1 tatlı kaşığı dulavrat otunu atın ve bir cezve içinde 5 dakika kadar kaynatın.

-Daha sonra çayınızı birkaç dakika dinlendirin.

-Demlenen çayınızı süzgeç yardımıyla süzün. Daha sonra çayınızı tüketebilirsiniz.

BÜYÜK DULAVRAT OTU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Dulavrat otundan hazırlanan bitkisel yağ, saç bakımında sıkça kullanılır. Saçlara vitamin ve hacim katan dulavrat otu yağı kepeklenme, saç dökülmesi ve saç diplerinde kaşıntı gibi sorunlara da iyi gelir.