Büyük ihmal küçük kızı canından ediyordu

Hüseyin Kıdık -Giresun / Yeniçağ



Annesi tarafından Çanakçı'daki kreşe götürülen 5 yaşındaki Aysel Çarboğa yolun kenarından karşı taraftaki okula tek başına geçmesi istendi.

Sabah saat 08.30'da Görele istikametine giden Haşim Bebek kullandığı 28 ABM 810 plakalı kamyonet ile yolun ortasındaki küçük kızı fark etmedi.

Kamyonetin çarpmasıyla yol kenarına savrulan Aysel Çarboğa ambulansla önce Görele Devlet Hastanesi'ne, ilk tedavilerin ardından Çarboğa Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevk edildi.

Hastanede, yaşadığı korku gözlerinden okunan acılı anne Ceylan Çarboğa, "Kızımız yüzünden ve kalçasından yaralandı. Kalçasında kırık var. Yapılan tetkiklerden sonra ameliyat olmasını bekliyoruz. Bir anlık dalgınlıkla kızımız canından olacaktı" dedi.

Kazadan sonra gözaltına alınan Haşim Bebek, küçük kızın hayati tehlikesinin olmaması nedeniyle verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Kaza nedeniyle çok üzüldüğünü ifade eden Bebek, hastaneye giderek aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağını belirtti.