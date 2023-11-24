Büyük İskender'in antik Irak'ta tapındığı ortaya çıktı

Aramice ve Yunanca yazılmış, "iki kardeşin bağışlayıcısı" anlamına gelen bir yazıt ve bir gümüş drahmi parası, Londra'daki British Museum'daki arkeologlara, Irak'ta İskender'in isteği üzerine inşa edilmiş bir tapınağın keşfini ortaya çıkardı. Yunan tanrılarına ve savaşçı kralın kendisine adanmış olduğuna inandıkları tapınağın devasa olduğu açıklandı.

Günümüzün Tello kasabasındaki antik Sümer kenti Girsu'da kazı yapan müzedeki arkeologlar, geçen yıl 4 bin yıllık antik tapınağın kalıntılarını ortaya çıkardı. Bölgede İskender'e ve onun "kardeşi" yarı tanrı Herkül'e adanmış bir Yunan tapınağı olduğuna inanıyorlar.