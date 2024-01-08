Büyük İskender'in taç giydiği 2 bin 400 yıllık saray yeniden açıldı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serpil Demir
Büyük İskender'in taç giydiği 2 bin 400 yıllık saray yeniden açıldı
Yunanistan, yıllar süren restorasyon çalışmalarından sonra Büyük İskender'in taç giydiği 2 bin 400 yıllık sarayı yeniden ziyarete açtı.

CNN'de yer alan habere göre, Yunanistan, yaklaşık 2 bin 400 yıl önce Büyük İskender'in Makedonya Kralı olduğu antik sarayı, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden hizmete açtı.

Yunan Kültür Bakanlığı'na göre, resmi olarak Makedonların Kraliyet Metropolü olarak bilinen Aigai Sarayı, yaklaşık 15.000 metrekarelik alanıyla klasik Yunanistan'da döneminin en büyük binası olarak biliniyordu.

Büyük İskender'in babası Makedonyalı Philip II tarafından MÖ 4. yüzyılda yaptırılan devasa sarayın açılış töreninde konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Burası, Büyük İskender'in babasının suikastından kısa bir süre sonra şanlı seferine başlamak için kral olarak taç giydiği yerdir" dedi.

İskender'in hükümdarlığı onun günümüz Yunanistan'ından Mısır'a, İran'a ve kuzey Hindistan ile Orta Asya'ya kadar uzanan devasa bir alanı fethettiğini gördü.

O zamanlar Batı tarihinde görülmemiş olan imparatorluğu, ölümünden Roma İmparatorluğu'nun yükselişine kadar süren, tarihçilerin Helenistik dönem dediği dönemi başlattı.

Romalıların M.Ö. 148'de sarayı yıktıkları ve sonrasında da sık sık yağmaladıkları biliniyor. Kalıntılarının eskiliği ve sarayın büyüklüğü sebebiyle uzun yıllar süren restorasyon çalışmalarının Avrupa Birliği’nin de yardımlarıyla 20 milyon avroya mal olduğu bildirildi.

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